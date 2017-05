Tesla: venduti 25.051 veicoli nel Q1 2017, è record

Trimestre da record, quello appena concluso, per. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno in corso, infatti, la compagnia diha venduto la cifra record di 25.051 veicoli a livello mondiale, un numero che mette perfettamente la compagnia in corsa per raggiungere la cifra record di 50.000 macchine entro la metà dell’anno.

Il prossimo trimestre sarà di fondamentale importanza per Tesla, che inizierà a produrre il Model 3, con una produzione iniziale di 5.000 vetture a settimana per il 2017, che raggiungerà quota 10.000 unità nel corso del prossimo anno.

Nonostante ciò, però, le perdite sono state superiori al previsto, e si aggirano a 1,33 Dollari per azione, nettamente più alte rispetto alle stime degli analisti di Wall Street, che si erano fermati ad 81 centesimi per azione. Raddoppiano invece i ricavi: Tesla ha guadagnato 2,7 miliardi di Dollari, a fronte dei 2,26 miliardi di Dollari riportati nel corso dell’ultimo trimestre dello scorso anno.