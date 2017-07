The Higgs Boson's Symphony: la melodia creata dai dati dell'esperimento al CERN

Questa melodia suggestiva creata usando i dati dell'esperimento condotto tramite l'LHC del Cern ha vinto il premio "Art & Science across Italy" nella tappa di Venezia. Fabiola Giannotti, direttrice generale del CERN di Ginevra, ha premiatodel liceo Marco Foscarini per la creazione del video che trovate in copertina.

Per il contest era stato chiesto agli studenti di pensare al di fuori degli schemi, think outside the box, per creare qualcosa riguardante l'ambito della fisica delle particelle, con la possibilità di dipingere, creare sculture, video, musica, scattare fotografie, e via dicendo.

Martina Ciampi e Elena Murer hanno deciso di ispirarsi ai complicati grafici usati dai ricercatori per rappresentare i dati presi dall'esperimento del bosone di Higgs. Essendo due musiciste, hanno letto quei grafici come se fosse uno spartito di musica, associandolo al video creato successivamente. Ogni singola nota è associata ad un punto del grafico, mentre il video è stato generato automaticamente tramite un programma apposito per rendere l'idea di una specie di danza delle particelle.

Vi consigliamo un attento ascolto usando delle cuffie per godervi al meglio questa geniale creazione.