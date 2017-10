Theresa May sul ritiro della licenza ad Uber: "decisione sproporzionata"

Il primo ministro del Regno Unito,, si è duramente scagliata contro la decisione di Transport for London di non rinnovare la licenza ad. La May, che in questi mesi è impegnata con la Brexit, ha attaccato anche il sindaco della capitale,, reo di aver messo a rischio migliaia di posti di lavoro.

Il primo ministro, pur riconoscendo che il modo di operare di Uber nascondeva dei “problemi di sicurezza che andavano affrontati con urgenza”, ha etichettato la decisione come negativa per milioni di utenti che lo utilizzavano quotidianamente.

“Credo che un divieto di questo tipo sia sproporzionato. La gente vuole avere più scelta. Quello che voglio vedere è un sistema in cui vi siano condizioni uguali tra imprese private ed i nostri meravigliosi taxi neri che sono un’icona di Londra e sono gestiti dall’impresa nazionale”, ha concluso la May.

Il nuovo amministratore delegato di Uber nella giornata di domani dovrebbe arrivare a Londra per discutere con i vertici di Transport for London della licenza scaduta lo scorso 30 Settembre e che non è stata rinnovata.