Ticketone: annullati 95 biglietti per il concerto dei Rolling Stones

Un sold out ampiamente previsto , che puntualmente si è verificato. Sabato scorso, infatti, sono ufficialmente andati in vendita i biglietti per il concerto-evento deiche la band diterrà a Lucca il prossimo Settembre.

Immediato è arrivato il comunicato di Ticketone. Il circuito ha annunciato di aver venduto 50.700 biglietti totali sui 55.000 complessivi (di cui 22mila venduti giovedì con le prevendite). Interessante anche la ripartizione degli acquisti: dalle 10 alle 11 sono stati venduti 24.754 biglietti, di cui 18.418 nei primi 15 minuti e 21.933 nei primi 30. Tra le ore 9 e le 10 di Sabato si sono collegati al sito 35.000 utenti in contemporanea, mentre nel primo minuto di disponibilità sono stati inseriti nei carrelli 19.000 biglietti, per un totale di 9.608 ordini assegnati a 8.900 clienti.

La richiesta è stata tre volte superiore alla disponibilità reale, ma non mancano gli aspetti negativi. TicketOne, infatti, nello specificare che non sono stati registrati fenomeni di bot, ha individuato 35 ordini sospetti che hanno portato all’annullamento di 95 biglietti, prontamente rimessi in vendita.