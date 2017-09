TIM: Amos Genish nominato Amministratore Delegato, schiaffo al Governo?

nella serata di ieri, proprio mentre il Governo Italiano si stava per esprimere sulla vicenda con Vivendi , ha annunciato che il consiglio d'amministrazione ha ratificato la nomina di Amos Genish ad amministratore delegato della compagnia.

“Abbiamo una chiara visione di lungo termine: vogliamo riportare TIM ai fasti che le competono, contribuendo in maniera determinante alla digitalizzazione del Paese, alla creazione della Digital Italy, attraverso investimenti e persone. TIM deve avere una collaborazione costruttiva con le istituzioni e le autorità: creare valore per TIM vuol dire creare valore per il Paese”, ha commentato il Presidente Esecutivo Arnaud de Puyfontaine, che proprio ieri ha presieduto il CdA che ha provveduto a nominare all'unanimità Genish ad amministratore delegato della compagnia.

Genish, che era già alla guida ad interim dell'operatore telefonico, ha affermato che "è un privilegio ed un onore essere nominato amministratore delegato di TIM", e sulla strategia che adotterà la società sotto la sua guida è stato molto chiaro: "il nostro obiettivo è trasformare TIM in una vera Digital Telco. Il nostro programma DigiTIM si basa su alcuni principi fondamentali che si concentrano sull’offerta di una customer experience superiore, facendo leva sulla digitalizzazione per migliorare l'interfaccia con i nostri clienti; smart analytics ottenute attraverso big data per personalizzare i nostri prodotti e servizi; e l'aggiunta di video e contenuti multimediali oltre alla nostra connettività che è la best-in-class per garantire un'offerta sempre più convergente, continuando comunque a investire nella nostra copertura ultra-broadband per supportare l'evoluzione della società Gigabit".

Secondo molti, però, la nomina di Genish rappresenta un vero e proprio schiaffo al Governo Italiano, e questa decisione potrebbe pesare in maniera importante sui già tesi rapporti tra le due parti.