TIM: Amos Genish nominato direttore operativo, il futuro nelle mani di Vivendi

, Presidente Esecutivo di TIM, rende noto cheentra a far parte di Telecom Italia. In qualità di Direttore Operativo sovrintenderà alle Operations della Società.

Amos Genish ha sviluppato una profonda esperienza nel campo delle telecomunicazioni e della tecnologia sia negli Stati Uniti sia in Brasile, dove ha fondato GVT rendendola in pochi anni il principale operatore brasiliano nel campo della banda ultralarga.

Commentando la nomina, Arnaud de Puyfontaine ha dichiarato: “Amos è un affermato manager nel settore delle telecomunicazioni, dove ha contribuito alla creazione di valore, con una comprovata esperienza in diversi contesti internazionali. Sono certo che saprà adattarsi rapidamente al contesto italiano, come aveva fatto in Brasile.”

Amos Genish ha ricoperto il ruolo di Chief Convergence Officer di Vivendi, con la responsabilità di sviluppare la strategia di convergenza del Gruppo fra contenuti, piattaforme e distribuzione.

In precedenza, Genish era CEO di Telefonica Brasile / Vivo, il principale operatore integrato di telecomunicazioni del Paese con oltre 90 milioni di clienti e la cui offerta comprende fisso, mobile, servizi e intrattenimento.