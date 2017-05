TIM: ancora problemi in Italia, tempestato l'account Twitter

Ancora problemi per gli operatori telefonici. Il sito web Servizio Allerta, infatti, nel corso delle ultime ore ha segnalato un nuovo picco di segnalazioni da parte di utenti localizzati in tutto il territorio italiano, che lamentano problemi ad accedere alla rete.

Sebbene al momento sia ancora prematuro parlare di #TimDown, i gestori degli account ufficiale Twitter dell’operatore telefonico sono stati tempestati dalle segnalazioni, che provengono da tutta Italia, il che vuol dire che non è geolocalizzata in una zona specifica.

Secondo molti potrebbe trattarsi di una semplice manutenzione, a seguito del problema riscontrato domenica scorsa, 14 Maggio, che però a quanto pare aveva interessato un numero maggiore di clienti.

