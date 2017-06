TIM: annunciata una nuova serie di espansioni per la fibra a 200 megabit

Dopo quella di questa mattina ha annunciato una nuova ondata di lanci per la Fibra a 200 megabit, che arriva oggi in altre regioni, andando a coprire un territorio ancora più ampio, a dimostrazione del fatto che l’operatore sta puntando massicciamente su questa tecnologia.

Nella fattispecie, da oggi 72 comuni dell’Emilia Romagna, 31 della Liguria, 27 del Friuli Venezia Giulia, 230 della Lombardia, 97 del Veneto, 62 del Piemonte ed 8 del Trentino Alto Adige potranno sottoscrivere la nuova connessione, la cui copertura dovrà essere verificata attraverso il sito web ufficiale.

Grazie a questa iniziativa, TIM conferma la volontà di offrire alla propria clientela servizi sempre più evoluti e caratterizzati da standard qualitativi elevati. Il lancio dei nuovi servizi in fibra ottica a 200 Megabit è infatti il risultato del forte impulso che TIM sta dando allo sviluppo della propria rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, grazie agli importanti investimenti previsti per il triennio 2017-2019 che sono pari a circa 11 miliardi di euro in Italia, di cui circa 5 miliardi dedicati esclusivamente allo sviluppo delle reti a banda ultralarga fissa e mobile.