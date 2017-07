TIM aumenta i costi di attivazione per le offerte Winback

Spiacevole rimodulazione per i clienti. Dal prossimo 30 Luglio, infatti, è previsto un aumento dei costi di attivazione per le offerte, ovvero per tutti coloro che effettuano la portabilità a

Attualmente, infatti, il costo è di 7 Euro con un ulteriore addebito di 20 Euro nel caso in cui l’utente cambi gestore entro i 24 mesi. Da Domenica prossima il costo di attivazione sarà di 9 Euro, mentre l’addebito in caso di portabilità prima di 24 mesi resta di 9 Euro.

Nella spiacevole rimodulazione non rientrano le offerte TIM Special VIP e TIM Young XL Powered New e la modifica riguarderà la portabilità effettuata da tutti gli altri operatori, dal momento che nel comunicato inviato TIM non fa alcuna distinzione.