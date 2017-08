TIM: aumento per la velocità di navigazione per alcune offerte Fibra

Arrivano interessanti notizie per alcuni utenti. L’operatore telefonico, infatti, a partire dallo scorso 30 Luglio ha iniziato ad aumentare progressivamente (e soprattutto gratuitamente) la velocità di navigazione per coloro che hanno sottoscritto alcune offerte

Nel comunicato si legge che “a partire dal 30 luglio 2017, verrà progressivamente e gratuitamente aumentata la velocità di navigazione in Internet fino a 100/20 Mega (rispettivamente in Download/Upload), laddove tecnicamente fattibile, per i clienti TIM che hanno in consistenza le seguenti offerte con collegamento FTTCab/E:

TIM SMART FIBRA+ fino a 50/10 Mega

Internetfibra e Tuttofibra fino a 30/3 Mega con o senza opzione “Superfibra” (che consente l’aumento della velocità fino a 50/10 Mega); contestualmente sarà cessata l’opzione “Superfibra” che prevede un canone aggiuntivo pari a 5€ (IVA inclusa) ogni 4 settimane.

Analogamente e sempre a partire dal 30 luglio 2017, verrà progressivamente e gratuitamente aumentata la velocità di navigazione in Internet fino a 300/20 Mega (rispettivamente in Download/Upload), per i clienti TIM che hanno in consistenza l’offerta TIM SMART FIBRA+ fino a 50/10 Mega con collegamento FTTH”.

Per tutte le informazioni del caso, TIM invita gli utenti a contattare il servizio di assistenza al numero gratuito 187.

Si tratta però senza dubbio di una piacevole sorpresa per tutti coloro che hanno sottoscritto le offerte in questione.