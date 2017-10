TIM continua ad espandere la fibra a 200 mega: arriva a Muravera e a Decimomannu

entrano nella lista delle località italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall’ufficio la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download.

Anche nei due comuni del cagliaritano sono da oggi disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese. A Muravera la rete ha raggiunto la quasi totalità della popolazione attraverso oltre 12 chilometri di cavi in fibra, grazie al collegamento di 24 cabinet stradali alle centrali di Muravera e di S.Priamo , per una copertura pari ad oggi a circa 1.800 unità immobiliari in termini di servizi disponibili. A Decimomannu i chilometri di fibra posata sono stati 4 , con 14 cabinet stradali collegati alla centrale, per un totale di circa 1.500 unità immobiliari già servite.