Tim Cook continua ad elogiare la realtà aumentata a ridosso del lancio di iOS 11

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte, l’amministratore delegato diè tornato sulla realtà virtuale e su l’impatto che questa potrebbe avere sul mondo della tecnologia.

Cook, ancora una volta, ha ribadito il suo entusiasmo per la realtà aumentata ed ha affermato che non vede l’ora di mettere le mani sulle creazioni che porteranno gli utenti nell’App Store utilizzando ARKit ed iOS 11.

“Non potrei essere più entusiasta di ciò che gli sviluppatori ci stanno mostrando grazie ad ARKit, dall’entertainment ai videogiochi” ha affermato il dirigente, il quale ha esortato gli sviluppatori a spingere ulteriormente oltre la loro creatività per espandere la tecnologia in più settori, dalle soluzioni per piccole imprese a quelle consumer, passando per soluzioni aziendali.

“Credo che la realtà aumentata sia davvero straordinaria e profonda. E’ una di quelle cose che può meravigliare le persone, soprattutto se pensiamo da dove siamo partiti. Penso che i nostri utenti metteranno le mani su una vasta gamma di novità” ha affermato.

Successivamente, nel corso di un’intervista rilasciata con CNBC, Cook ha anche affermato che l’iPhone diventerà ancora più importante di quanto non lo sia già per la realtà aumentata.