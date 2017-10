Tim Cook: "il Mac Mini resta un elemento centrale del nostro ecosistema"

A tre anni esatti dall’ultimo aggiornamento hardware del Mac Mini , l’amministratore delegato di, in risposta ad un utente che chiedeva delucidazioni sul futuro del mini computer, ha fornito aggiornamenti sullo stato del prodotto.

La risposta, riportata da MacRumors, è arrivata come sempre via mail. Cook ha affermato che “amiamo il Mac Mini. I nostri clienti hanno trovato tanti usi creativi ed interessanti. Anche se non è il momento di condividere tutti i dettagli, stiamo progettando il futuro del Mac Mini, che resta un elemento centrale del nostro ecosistema e della futura linea di prodotti”.

Ovviamente Cook non ha affermato che in futuro sarà lanciato nei negozi un nuovo Mac Mini, ma la mail inviata contiene degli interessanti spunti di discussione sul futuro del computer. Alla luce di tale dichiarazione, è improbabile che Apple cancelli completamente dal proprio catalogo il PC, come ipotizzato da molti dopo tre anni di totale assenza di novità.