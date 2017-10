Tim Cook: imparare a programmare è più importante dell'Inglese

Interessante dichiarazione rilasciata dall’amministratore delegato di, nel corso del suo viaggio in Francia, nel corso del quale ha incontrato anche il presidente della nazione, Emmanuel Macron

Il CEO della compagnia di Cupertino sostiene che i giovani studenti dovrebbero imparare prima a programmare con Swift, piuttosto che tenere un corso d’inglese per apprendere una nuova lingua.

Cook ha rilasciato queste dichiarazioni a Konbini, nel corso del quale ha discusso di come le applicazioni abbiano cambiato il mondo.

Il massimo dirigente della società americana, che si appresta a lanciare l’iPhone X nel corso delle prossime settimane, è convinto del fatto che, allo stato attuale, la programmazione rappresenti il modo principale per permettere agli utenti di esprimere se stessi, in quanto si tratta di un linguaggio in grado di connettere 7 miliardi di persone nel mondo. Lo stralcio dell'intervista, in cui Cook rilascia la dichiarazione in oggetto, è visualizzabile come sempre in calce alla notizia.