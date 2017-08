Tim Cook: i rumor sull'iPhone 8 hanno fatto calare le vendite dell'iPhone

Oltre a rispondere alle domande degli investitori, l’amministratore delegato disi è anche concesso alla stampa a margine della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari del Q3 2017.

Nella fattispecie, parlando con il Wall Street Journal, Cook ha discusso dell’andamento delle vendite dell’iPhone, e si è lasciato andare ad una riflessione: i rumor circolati in rete sull’iPhone 8 potrebbero aver indirettamente bloccato le vendite di iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.

Sul futuro, proprio alla luce di tale riflessione, il CEO si è però detto fiducioso: “c’è si stata una pausa, ma probabilmente sarà positiva per il futuro”, il che vuol dire che coloro che non hanno acquistato un iPhone 7 o iPhone 7 Plus nello scorso trimestre, probabilmente passeranno ad iPhone 8 nel prossimo.

Sulla crescita delle vendite dell’iPad, l’amministratore delegato si è ovviamente detto soddisfatto, affermando che “stiamo raccogliendo i frutti su progetti su cui abbiamo lavorato per tanto tempo”.