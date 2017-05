Tim Cook starebbe già provando l'Apple Watch in grado di monitorare il diabete

All’inizio della settimana, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante la possibile implementazione, nella nuova generazione dell’, di un sensore in grado di monitorare costantemente il livello di glucosio nel sangue.

Secondo quanto riferito da CNBC, i test sarebbero già iniziati e l’amministratore delegato della società, Tim Cook, starebbe indossando attivamente un prototipo del sensore che effettua le misurazioni in maniera continuativa, all’interno del campus di Apple.

Il rapporto sostiene che, almeno attualmente, questo sensore sarebbe collegato all’Apple Watch, ma i dettagli sulla questione non sono noti.

Alla luce di quanto riferito dall’agenzia di stampa, però, si tratterebbe di un dispositivo separato, ma solo perchè si tratta di un prototipo dal momento che le intenzioni finali della società sono di renderlo tutt’uno con l’orologio.

CNBC rileva inoltre che Cook ha indossato questo monitor anche quando ha visitato l’Università di Glasgow, e gli ha permesso di modificare la sua dieta per mantenere il livello di zucchero nel sangue sotto controllo.