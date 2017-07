Tim Cook è stato il CEO più pagato del 2016, vediamo perchè

è l’amministratore delegato più pagato al mondo, e questa non rappresenta certo una novità per tutti coloro che seguono da vicino le vicende della società di Cupertino. Tuttavia, rispetto a quanto emerso in passato, ci sono delle novità.

Perché nella classifica dei CEO più pagati al mondo stilata da S&P lo scorso anno, l’AD di Apple era al terzo posto con un guadagno netto di 8,75 milioni di Dollari. Tuttavia, questo era solo il salario diretto ed i bonus ricevuti per i risultati ottenuti. La parte interessante è rappresentata dal fatto che Cook ha ottenuto, dal 2011 ad oggi, 1,26 milioni di azioni della compagnia.

Dato che l’anno fiscale di Apple concluso lo scorso settembre, i titoli hanno registrato un aumento del 78% rispetto al valore di tre anni prima, il CEO di Apple nel solo anno fiscale 2016 potrebbe aver portato a casa la bellezza di 145 milioni di Dollari, in caso di vendita delle azioni ricevute nel 2016.

Una cifra record, che pone Cook anche davanti a Reed Hastings di Amazon.