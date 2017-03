Tim Cook: storico incontro con il CEO di Google Sundar Pichai

La guerra fredda tra, iniziata ai tempi di, potrebbe presto vedere la sua conclusione, nonostante gli screzi tra i due giganti della Silicon Valley che in più di un’occasione si sono anche sfidati a colpi di querele e denunce.

Nel corso dell’ultimo weekend, infatti, gli amministratori di Google ed Apple, Sundar Pichai e Tim Cook, sono stati fotografati mentre erano a cena in un ristorante di Palo Alto.

Al momento i contenuti dell’incontro sono top secret, e non è nemmeno emersa alcuna indiscrezione sul motivo per cui i due importanti dirigenti si sono incontrati a cena, ma non è la prima volta che esponenti delle due compagnie sono stati visti insieme. Qualche mese fa, il presidente Eric Schmidt e lo stesso Tim Cook si sono incontrati in un caffè, ma è chiaro che questo incontro a cena tra i due CEO rappresenta una notizia estremamente importante per il mondo della tecnologia e della Silicon Valley.

Secondo molti, sul piatto ci sarebbe stato il possibile ingresso di Apple nel settore delle automobili autonome e le recenti rivelazioni di Wikileaks sul piano di spionaggio della CIA.