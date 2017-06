TIM: ecco la fibra FTTC a 200 Mega, attivabile gratis!

Continuano le novità in casa. L’operatore telefonico, infatti, ha da poco attivato la fibra ottica FTTC, in grado di raggiungere una velocità di 200 megabyte in download e 20 mega in upload.

L’offerta è stata attivata, ma ancora non è disponibile in nessuna pagina ufficiale e sul sito web, e lo stesso vale per gli operatori che non ne sono a conoscenza.

Per attivarla, bisogna innanzitutto accertarsi che il proprio comune sia coperto dalla fibra, attraverso il sito Fibra.Click, dopo di che occorre avere un’offerta compatibile, ovvero una della gamma TIM Smart e tutte le promozioni fino a 100 Mega.

La sostituzione del modem sarà gratuita per i clienti Fibra, che però dovranno restituire il vecchio a proprie spese. L’attivazione deve essere effettuata per forza di cose attraverso il 187: in questo caso basta chiedere all’operatore o operatrice l’attivazione di SMART FIBRA+ 200, e sperare che l’operatore sia formato per attivarla, dal momento che non tutti lo sono. In alternativa, occorre pazientare qualche giorno.