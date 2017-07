TIM: la Fibra a 200 mega disponibile in 5 comuni del basso Garda

Grazie asono disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese.

La rete ha raggiunto la quasi totalità della popolazione dei centri urbani attraverso oltre 80 chilometri di cavi in fibra, grazie al collegamento di 136 cabinet stradali alle rispettive 7 centrali, per una copertura pari ad oggi a quasi 26mila unità immobiliari in termini di servizi disponibili.

Con questo intervento, salgono così a 64 i comuni delle province di Brescia e di Mantova già dotati di rete a banda ultralarga. Inoltre nella città di Brescia, già da tempo quasi totalmente cablata in fibra ottica, TIM sta realizzando un importante piano di copertura in tecnologia FTTH, cioè con la fibra ottica che arriva direttamente negli edifici, che consente di raggiungere connessioni fino a 1000 Megabit in download.

Il lancio commerciale dei servizi in fibra ottica nell’area del basso Garda è il risultato degli importanti investimenti del Gruppo Telecom Italia per la realizzazione in città della rete NGAN (Next Generation Access Network). L’azienda conferma infatti la volontà di sviluppare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consentire sempre più un modello “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.