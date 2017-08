TIM inaugura la sezione sport su TIMVision con gli US Open

Suarriva il tennis deglie gli altri grandi eventi sportivi live di Eurosport Player. Prende così il via l’accordo che TIM ha siglato con Discovery Communications ed Eurosport per offrire ai propri clienti i principali eventi sportivi italiani e internazionali fino a tutto il 2020 inclusi i Giochi Olimpici.

Da oggi infatti i clienti broadband e ultrabroadband di TIM potranno seguire live, dal decoder TIMVISION e su smart TV abilitate con l’App, i contenuti di Eurosport Player, che include Eurosport 1, Eurosport 2 e tutte le emozioni della multicam per non perdere neanche una competizione. Inoltre, tra qualche settimana, i clienti TIMVISION potranno seguire gli stessi eventi sportivi anche in mobilità con le app Eurosport Player per smartphone e tablet.

Accedendo a Eurosport Player attraverso la TV on demand di TIM dal 28 agosto al 10 settembre si potranno vivere in diretta le emozioni dell’ultimo Grande Slam dell’anno, quello di New York, seguire i match da tutti i campi e vedere l’atteso appuntamento con il magazine “Game, Schett and Mats” - condotto da Mats Wilander e Barbara Schett – insieme alla rubrica “The Coach”, con i consigli tecnico-tattici di Patrick Mouratoglou in realtà aumentata.

TIM offre ai propri clienti i contenuti più emozionanti di Eurosport Player per vivere un’esperienza multidimensionale in HD e immersiva, grazie alla modalità multicam e a contenuti aggiuntivi come news, highlights e short form.

Con questo appuntamento TIM inaugura la nuova sezione Sport di TIMVISION e sarà l’unico operatore in Italia ad offrire tutta la programmazione sportiva premium di Eurosport Player insieme ai propri servizi di connettività ultraveloce a un prezzo esclusivo di 1,99 Euro/4 settimane, con il primo anno completamente gratuito.

Da oggi su TIMVISION con Eurosport Player arriva anche il ciclismo con le tappe finali della 72° edizione della Vuelta, che si tiene in Spagna fino al 10 settembre, e il mondiale a Bergen in Norvegia dal 17 settembre, il calcio con campionato americano (Major League Soccer - MLS), i motori con il Mondiale Superbike dal circuito portoghese di Portimao dal 15 al 17 settembre, lo snooker con World Open dal 18 al 24 settembre e ancora il tennis con gli ATP di San Pietroburgo, in diretta dal 18 al 24 settembre.

Questa offerta conferma l’impegno di TIM per la diffusione di servizi innovativi e il suo ruolo di abilitatore tecnologico grazie alle reti ad altissima velocità, avvicinando sempre più famiglie ai contenuti premium per un intrattenimento di qualità. La partnership con Eurosport e Discovery Communications si unisce a quella che già assegna a TIM anche il ruolo di “Official Mobile Broadcaster” in Italia per i Giochi Olimpici 2018-2020.