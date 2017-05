TIM Ipergiga Go: minuti illimitati e 30 gb a 10 Euro al mese

Secondo quanto riferito da Tariffando, nella giornata di oggidovrebbe lanciare la nuova offerta, che a 10 Euro ogni quattro settimane offrirà ben 30 gigabyte di internet in 4G e minuti illimitati verso tutti.

La promozione, si legge, sarà attivabile solo da coloro che sceglieranno di passare da un altro gestore a TIM, e sarebbe indirizzata principalmente ai clienti Tre, Poste Mobile e tutti gli operatori virtuali che non operano sulla rete TIM, come ad esempio Kena Mobile.

Per quanto riguarda l’attivazione, è previsto il pagamento di un canone una tantum da 3 Euro, a cui si dovranno aggiungere i costi di attivazione della SIM TIM, che dovrà essere richiesta presso uno dei negozi autorizzati, oppure tramite mobile, facendosi richiamare da un operatore.

Secondo molti, però, l’offerta potrebbe anche essere attivata esclusivamente se si è in possesso di un’utenza TIM, ma almeno al momento da parte dell’operatore italiano ancora non è arrivata alcuna indicazione a riguardo.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.