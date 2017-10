TIM lancia Easy 4G: il proprio smartphone di fascia bassa

ha annunciato il lancio nel nostro paese di, uno smartphone di fascia bassa con supporto 4G e basato sul sistema operativo Android, indirizzato a tutti coloro che non hanno familiarità con la tecnologia e che hanno poche pretese.

Il dispositivo, che può essere acquistato ad 80 Euro presso tutti i negozi TIM sparsi nella nostra nazione ed attraverso il negozio online.

Il cellulare, disponibile in quattro colorazioni (nero, rosso, blu, giallo), è basato sul sistema operativo Android 4.4.4, ed include uno schermo da 2,4 pollici, processore dual-core da 1,0 Ghz, con supporto 4G come detto poco sopra, e fotocamera posteriore da 2 megapixel. Al suo interno gli utenti troveranno preinstallato Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea che ormai rappresenta un must per tutti gli utenti.

Incluso nel prezzo TIM regalerà 15 gigabyte gratis di internet in 4G per 30 giorni, ed una TIM Card del valore di 5 Euro. L’acquisto può essere effettuato attraverso questo indirizzo.