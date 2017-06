TIM lancia la fibra a 1000 mega in 70 comuni italiani

TIM accelera con la banda ultralarga fissa e mobile, lanciando la connessione superveloce fino a 1000 Mbps in 70 comuni italiani e, da luglio, quella fino a 700 Mbps della rete 4.5G.

Grazie all’accelerazione nella diffusione e conseguente adozione dei servizi in fibra ottica, dal 26 giugno TIM rende disponibile l’ultravelocità della fibra FTTH (Fiber To The Home) fino a 1000 Mbps abbinata al 4.5G, unendo così il meglio della tecnologia fissa e mobile per offrire alla propria clientela servizi sempre più evoluti e caratterizzati da standard qualitativi elevati.

Con “Fibra e Mobile”, infatti, TIM porta ai clienti connessioni fino a 1000 Mbps in download e a 100 Mbps in upload in 70 comuni già raggiunti dal servizio FTTH e in 11 città la tecnologia 4.5G anche fino a 700 Mbps.

Tutti i nuovi clienti possono aderire a questa nuova offerta “Fibra e Mobile” in promozione direttamente dal web e richiedere connessioni Internet da 100 fino a 1000 Mbps e l’opzione Mobile Special con 1 Giga di traffico fino al 4.5G, a 19,90 Euro/4settimane per 1 anno (poi 34,90 Euro per ulteriori 3 anni).