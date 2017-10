TIM lancia la fibra a 200 mega a Monte Urano, investimento da 300 mila Euro

: Grazie ad un investimento di oltre 300mila euro,entra nella lista delle località italiane scelte daper il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare da casa e dall’ufficio la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download.

Gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete ultraveloce sono stati illustrati oggi dal Sindaco di Monte Urano Moira Canigola e da Massimo Bontempi, Responsabile Access Operations Marche di TIM.

Anche nel comune del Fermano sono da oggi disponibili i servizi in fibra ottica per cittadini e imprese. A Monte Urano la rete ha raggiunto la quasi totalità della popolazione attraverso più di 8 chilometri di cavi in fibra, di cui 3 chilometri utilizzano i cavidotti esistenti della pubblica illuminazione. Grazie al collegamento di 24 cabinet stradali alla centrale, la copertura del territorio raggiunge oltre 2.500 unità immobiliari in termini di servizi disponibili.

Il lancio commerciale dei servizi in fibra ottica a Monte Urano è il risultato degli importanti investimenti del Gruppo Telecom Italia per la realizzazione della rete NGAN (Next Generation Access Network). L’azienda conferma infatti la volontà di sviluppare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consentire sempre più un modello “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.