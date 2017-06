TIM lancia la fibra 200mbit in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia

continua ad espandere la copertura della fibra a 200 megabit . Nella fattispecie, l’operatore telefonico italiano oggi ha annunciato che da oggi l’offerta sarà accessibile in 138 comuni della Campania, 131 comuni della Calabria, 145 comuni della Puglia, 24 comuni della Basilicata e 108 comuni della Sicilia.

L’iniziativa è il risultato degli importanti investimenti e dell’upgrade tecnologico che TIM ha realizzato sulla propria rete in fibra ottica in tecnologia FTTCab (fiber to the cabinet), che in questo modo diventa ancora più performante: viene raddoppiata la velocità massima dei collegamenti resi disponibili a cittadini e imprese, che passa da 100 a 200 megabit in download e 20 in upload.

L’operazione di upgrade tecnologico, che rappresenta un importante step evolutivo delle potenzialità offerte dall’architettura FTTCab, potrà essere richiesta in maniera gratuita da tutti i clienti che hanno già attiva un’offerta fibra fino a 100 Megabit e che sono attestati sugli armadi stradali già predisposti con la nuova tecnologia e-vdsl. Al cliente verrà inviato un nuovo modem di ultima generazione che supporta la nuova velocità trasmissiva.

La copertura può essere verificata attraverso il sito web ufficiale di TIM.