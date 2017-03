TIM lancia oggi "Kena", l'operatore telefonico mobile Low cost

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Sole 24 Ore,lancerà oggi in Italia, il nuovo operatore telefonico virtuale per mobile che andrà a mettersi in concorrenza diretta con Free Mobile nel nostro paese.

L’arrivo del gigante francese in Italia era già stato preannunciato dall’amministratore delegato del gruppo, Flavio Cattaneo, all’inizio dell’anno, quando confermò che la società da lui diretta stava effettuando i test necessari per offrire un servizio no frills.

Su alcuni siti, nel frattempo, hanno già fatto capolino i primi rumor riguardanti le offerte:

Kena Voce : 3,99 Euro ogni 30 giorni - 1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali;

: 3,99 Euro ogni 30 giorni - 1.000 minuti verso tutti i numeri nazionali; Kena Internet : 3,99 Euro ogni 30 giorni - 4 gigabyte di internet in 3G. Costo di attivazione: 9 Euro;

: 3,99 Euro ogni 30 giorni - 4 gigabyte di internet in 3G. Costo di attivazione: 9 Euro; Kena Digital: 9,99 Euro ogni 30 giorni - 600 minuti, 6 gigabyte di internet in 3G, 100 SMS;

Chiaramente, si tratta di offerte rivolte a quella fascia di mercato che non ha particolari esigenze e che necessita solo dei servizi essenziali quali servizi voce e messaggistica SMS. Le sim potranno essere acquistate attraverso il sito web ufficiale o in alcuni punti vendita.