TIM lancia le promozioni estive: si parte con 8 gigabyte di internet

, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha ufficialmente lanciato le promozioni estive, che saranno disponibili fino al prossimo 25 Giugno ed abbracciano diversi aspetti del proprio catalogo.

Si parte con 8 gigabyte in regalo per un giorno, una promozione valida per i clienti ricaricabili e che prevede appunto la quantità di dati specificata poco sopra da utilizzare fino alla mezzanotte del giorno successivo all’attivazione. Si tratta di un regalo attivabile una sola volta entro il 25 Giugno attraverso l’applicazione o il call center, ed è valida anche per l’utilizzo del telefono come modem e per il traffico dati nazionale. Alla scadenza, gli eventuali gigabyte non consumati verranno persi.

Le Promo Ricarica invece prevede, con una ricarica online di al meno 20 Euro, un bonus di 1 gigabyte di traffico dati da utilizzare nell’arco di sette giorni sul numero ricaricato.

L’offerta 1 gigabyte per 1 settimana invece, viene attivata gratuitamente ai clienti TIM ricaricabili che prenotano un hotel sul territorio italiano dal sito Booking, a partire dalla data del check in.

Infine, troviamo TIM Special Unlimited Web Edition, un’offerta con cui è possibile chiamare, inviare SMS e navigare con lo smartphone in Italia ed all’Estero senza scatti alla risposta. Il costo dell’offerta è di 29 Euro ogni quattro settimane e l’attivazione prevede 6 gigabyte di internet immediatamente e 5 ulteriori giga entro 48 ore.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle promozioni.