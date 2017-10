TIM al lavoro per trovare una soluzione sulle tariffe a 28 giorni

A seguito della lettera di diffida inviata dall’AGCOM ai principali operatori telefonici sulla tariffazione a 28 giorni , l’argomento è nuovamente tornato in auge e sui principali quotidiani nazionali.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, TIM sarebbe alla ricerca di una soluzione per venire a capo della questione.

L’operatore telefonico, infatti, starebbe lavorando all’interno dei Assitel per trovare una via d'uscita sulla questione spinosa. L’obiettivo dei dirigenti della Telco, infatti, sarebbe quello di trovare un accordo con il Governo prima che questo vari una misura da inserire nella Legge di Bilancio, come trapelato da ambienti vicini a Palazzo Chigi nelle scorse ore.

A conferma del clima disteso tra le parti, è arrivato anche un incontro tra il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e l’amministratore delegato Amos Genish, nel corso del quale non si è parlato solo dei poteri di golden power esercitati dall’esecutivo e del possibile scorporo della rete, ma anche della fatturazione a 28 giorni. L’agenzia di stampa italiana scrive che a seguito di questo meeting, i rispettivi uffici si sono messi al lavoro.