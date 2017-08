TIM passa alla tariffazione ogni 8 settimane per le bollette

Quanto annunciato qualche settimana fa dadiventa operativo da oggi. L’operatore telefonico, infatti, cambierà la tariffazione e pagamento per le bollette a rete fissa. Gli utenti, infatti pagheranno la bolletta ogni 8 settimane, il che vuol dire che le fatture saranno emesse ogni 56 giorni e non 30 come accadeva in precedenza.

TIM sta già provvedendo ad inviare le comunicazioni ad alcuni utenti nella bolletta di agosto, in cui li avvisa che “da questa bolletta in poi l’abbonamento della tua offerta sarà fatturato ogni otto settimane. La prossima fattura quindi sarà emessa d ottobre”.

La novità non finiscono qui però, perchè il piano tariffario rimarrà si invariato nel prezzo, ma la validità dei servizi sarà di 28 e non più 30 giorni. Si applicherà quindi lo stesso principio delle tariffe mobile, e gli utenti saranno costretti a pagare 13 mensilità al posto delle 12 precedenti.