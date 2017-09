TIM potenzia a Lucca la rete mobile per il concerto dei Rolling Stones

In occasione del grande concerto deiche si svolgerà sabato 23 a Lucca,ha fortemente potenziato la propria infrastruttura di rete mobile della zona, incrementandone di dieci volte la capacità trasmissiva rispetto ai normali standard.

E’ stato installato un nuovo impianto radio posto su di un mezzo mobile carrato ed equipaggiato con potenti antenne “esa-lobo” , che ottimizzano la copertura radio e garantiscono prestazioni elevate.

Il mezzo mobile monta a bordo anche l’hardware necessario per fornire un servizio di Public Safety su LTE, a supporto delle attività di ordine pubblico e in coordinamento con la Questura di Lucca.

Lo stesso TIM aveva fatto lo scorso mese di Luglio a Modena, in occasione del concerto tenuto da Vasco Rossi e che ha fatto segnare il record di paganti a livello mondiale. Una decisione che conferma ancora una volta come l'utilizzo delle nuove tecnologie sia diventato fondamentale anche per i grandi eventi.