TIM precisa: nessuna limitazione sui gigabyte in roaming

Arriva un’importante novità dal fronte roaming. Perché dopo quanto vi abbiamo riportato ieri con Vodafone , gli utenti si sono riversati super chiedere ai vari operatori se sono previste delle limitazioni sull’utilizzo dei gigabyte all’estero.

Direttamente da Twitter, però, arriva la conferma ufficiale di TIM, che ha affermato quanto segue: “non ci sono limitazioni. Nei paesi UE potrai utilizzare la tua offerta: Giga, SMS e chiamate ai senso del regolamento europeo”.

Non si applica quindi la soglia del corretto utilizzo di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri riguardo Vodafone. Gli utenti TIM che si recano all’estero potranno utilizzare in toto le proprie offerte, senza alcun tipo di limitazione.

Chiaramente, però, anche in questo caso vale il discorso del tempo: la Commissione Europea, infatti, agli operatori ha dato facoltà di monitorare per un periodo massimo quattro mesi la provenienza del traffico per evitare abusi: le connessioni dal paese di provenienza dovranno essere superiori a quello di destinazione.