TIM presenta le promozioni estive: ecco Supergiga Music e Music XL

continua a presentare promozioni. Oggi, attraverso il proprio sito web ufficiale, l’operatore telefonico ha svelato le promozioni estive, che sicuramente saranno oggetto di attivazione da parte dei molti giovani che si recheranno in vacanza durante la prossima stagione.

L’offerta TIM si articola su due piani: Supergiga & Music, che a soli 9,99 Euro al mese offre 10 gigabyte di internet (da utilizzare in due mesi) e musica in streaming illimitata senza consumare giga, anch’essa per due mesi.

La seconda offerta, invece, è più cara e costerà 19,99 Euro, ma offrirà 30 gigabyte di internet e musica in streaming per due mesi.

Ad entrambe si aggiunge un anno di Studio+, che consente di di visualizzare su smartphone e tablet le esclusive serie TV targate TIM.

Nelle note dell’offerta però si legge che “al termine dei due mesi, la navigazione continua sulla Rete 4G di TIM con a 5€ ogni 4 settimane, salvo disattivazione”, ma per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo a questo indirizzo.