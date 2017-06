TIM: problemi con l'ADSL in tutta Italia, alcune zone sono senza internet

Nuovi problemi per l’ADSL di TIM . In queste ore, infatti, su internet si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte di utenti che lamentano l’impossibilità ad accedere alla rete. Le segnalazioni provengono da tutta Italia, in particolare dalla Campania, con alcune zone completamente offline nonostante i modem allineati.

Gli utenti hanno anche provato a contattare il 187, non riuscendo a parlare con alcun operatore. I disservizi sarebbero cominciati poco dopo le 15:30 e solo verso le 16.30, quindi un’ora dopo, internet sarebbe tornato a funzionare, a velocità ridotta.

E’ stato preso d’assalto il sito Servizio Allerta, che verso le 16:25 ha registrato il picco di segnalazioni. Da parte di TIM, però, almeno al momento ancora non è arrivata alcuna risposta ufficiale, nemmeno i canali social e Twitter, su cui i clienti hanno inviato numerose segnalazioni, senza ricevere alcun riscontro.

Come sempre, vi invitiamo a segnalare nei commenti eventuali disservizi.