TIM proroga Ten Go + 5 gigabyte fino al 20 Settembre

ha annunciato di aver prorogato fino al 20 Settembre 2017 le attivazione di, la promozione riservata a tutti gli utenti che decidono di effettuare la portabilità da

Si tratta di una versione migliorata in maniera importante dell’attuale TIM Ten Go, che offre 5 gigabyte di internet in 4G. La versione rivolta a tutti coloro che effettuano la portabilità, invece, prevede 15 gigabyte di internet in 4G e minuti illimitati verso tutti.

Per poterla attivare basta rivolgersi presso uno dei centri TIM autorizzati sparsi nel paese o contattare il call center. Il costo di attivazione è di 9 Euro, mentre il canone mensile è di 10 Euro ogni quattro settimane.