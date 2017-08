TIM regala ai clienti ricaricabili i gol del girone di andata della Serie A

ha annunciato, tramite il suo sito web ufficiale , che tutti ipossono ora usufruire gratuitamente dell'abbonamento al girone d'andata della

In particolare, i clienti potranno accedere, tramite l'apposita app per smartphone o tablet, ai seguenti contenuti:

video di tutti i gol e azioni salienti a pochi minuti dall'evento

cronaca in tempo reale

highlights per rivivere tutte le emozioni

statistiche esclusive

tutte le notizie sul mondo del Calcio, anche delle principali competizioni Internazionali

La promozione è attivabile già da oggi ed entro il 22 agosto 2017. Essa si attiverà entro 24 ore dalla richiesta e verrà disattivata automaticamente, senza alcun costo aggiuntivo, il 31 dicembre 2017. Per tutte le informazioni in merito e per attivare l'offerta, vi consigliamo di seguire questo link.