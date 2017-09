TIM rischia multa da 300 milioni di Euro per aver violato alcuni obblighi

Nuovo capitolo della vicenda. La commissione istituita a Palazzo Chigi, nella serata di ieri ha dichiarato che l’operatore italiano ha violato l’obbligo di notifica per l’acquisizione del 24% del capitale da parte di Vivendi, ed alla lue di questa violazione rischia una multa superiore anche a 300 milioni di Euro.

Ciò che resta da capire, a questo punto, è se il Governo Italiano eserciterà i propri poteri previsti appunto dal golden power, per imporre restrizioni a Vivendi sulla attività strategiche di TIM, ovvero Sparkle e Telsy.

Immediata è arrivata la replica dell’operatore telefonico, il quale ha ribadito che non sussisteva alcun obbligo di notifica in quanto TIM non ha “mai adottato alcuna delibera, atto o operazione che avesse per effetto una modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità della rete di comunicazioni elettroniche oggetto delle norme di legge in materia di golden power”.

La questione resta quanto mai aperta e nuovi sviluppi sono attesi da un momento all’altro.