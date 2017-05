Tim, ci risiamo: altri problemi per gli utenti anche oggi

Ci risiamo. Dopo i numerosi problemi segnalati nella giornata di ieri , e che sembravano essere rientrati nella tarda serata, i clientistanno lamentando nuovamente l’impossibilit√† ad accedere alla rete.

A rivelarlo è il sito web Servizio Allerta, che dalle 13:00 in poi ha registrato nuovamente un picco di segnalazioni da Roma, Milano, Palermo, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Catania, Padova e Genova. Nella fattispecie, i problemi sembrano riguardare l’accesso ad internet e le reti fisse e mobile.

Almeno al momento, dall’account Twitter ufficiale di TIM non è arrivato alcun riscontro ufficiale a riguardo, tanto meno attraverso gli altri canali ufficiali dell’operatore telefonico.

Nel frattempo, intanto, si moltiplicano le segnalazioni e lamentele degli utenti, che dopo una giornata di ieri non certo da incorniciare, speravano di essersi messi definitivamente alle spalle i problemi.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare questa notizia per segnalare eventuali problemi.