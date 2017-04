TIM: segnalati diversi disservizi, soprattutto in Lombardia

Risveglio traumatico per gli utenti TIM. Secondo quanto segnalato da alcuni siti, l’operatore telefonico starebbe ricevendo diverse segnalazioni di disservizi da diverse aree del paese, in particolare dal Nord Italia.

In particolare, gli utenti lamentano l’impossibilità ad accedere alla rete, nello specifico nella zona di Como e Bergamo, ma segnalazioni sono arrivate anche dal resto della Lombardia. Al momento non sono note le cause di questi problemi, e nemmeno dal sito web ufficiale dell’operatore telefonico sono arrivate indicazioni sul motivo di questo disservizio che, però, dopo un picco iniziale registrato intorno alle ore 9:00, sembra essere rientrato in parte.

Il sito web Servizio Allerta ha allestito una pagina in cui mostra proprio il picco delle segnalazioni, che come si può vedere attraverso questo indirizzo, riguardano principalmente la telefonia mobile.

