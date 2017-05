TIM: segnalati problemi in Sicilia, Calabria e Puglia

Negli ultimi minuti suè finito, tra i Trend Tweet, l’hashag, riportato in alto dalle segnalazioni di molti utenti che lamentano problemi con la connettività sia da rete fissa che mobile in varie zone dell’Italia.

Nella fattispecie, come riportato dal sito web ServizioAllerta.it, i disservizi riguarderebbero principalmente Calabria, Sicilia e Puglia, ma negli ultimi minuti sono arrivate segnalazioni anche da altri capoluoghi di provincia del nostro paese.

Come segnalato da molti utenti, la Sicilia sarebbe praticamente isolata, ed il problema è stato confermato anche dai gestori del canale ufficiale Twitter di TIM, i quali hanno affermato che “è in atto una criticità alla quale i tecnici stanno già lavorando”, senza però diffondere molte informazioni a riguardo.

Vi invitiamo ad utilizzare questa notizia per eventuali segnalazioni e fornire alla redazione aggiornamenti sullo stato della rete. La cosa certa però è che la suddetta criticità riguarderebbe sia la rete fissa che mobile dell’operatore telefonico.