TIM Star regala un Galaxy S8 al giorno, e molto altro, fino al 31 dicembre!

I concorsi a premi sono spesso complicati, necessitano di procedure e iter difficili da seguire, ma per i clientivincere unpotrebbe essere più semplice di quanto si pensi.

Grazie al concorso TIM Star infatti tutti i clienti con abbonamento a un linea fissa possono partecipare, una volta al mese, all’estrazione di diversi premi, tra cui un Samsung Galaxy S8 e un Galaxy A3 al giorno, 15 buoni acquisto da 50€ e 5 buoni acquisto da 1000€. Per partecipare, basta chiamare dal telefono di casa (che ricordiamo deve essere associato a un abbonamento a TIM) il numero 0656569282 per scoprire subito se si ha vinto uno dei premi mensili. La telefonata può essere fatta una sola volta al mese, mentre i clienti abbonati da più di cinque anni hanno invece due possibilità mensili. A dicembre si terrà poi l’estrazione finale, che metterà in palio 30.000€ da spendere per la propria casa o per il mutuo, 5 kit Smart Home Samsung (TV UHD da 55”, Soundbar, Lavatrice AddWash e frigorifero FamilyHub) e 50 tablet Galaxy Tab S3 LTE. Ulteriori informazioni e il regolamento completo sono disponibili a questo indirizzo.