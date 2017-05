TIM: ufficiali le promozioni per la festa della mamma

ha lanciato le promozioni per la festa della mamma, che ricorrerà il prossimo 14 Maggio. L’offerta messa a disposizione dall’operatore telefonico è molto ricca e si articola su più fronti.

La prima permette di regalare una Gift Card, che può essere acquistata attraverso questo indirizzo, per permettere di chiamare illimitatamente per sette giorni, oppure di godere di 3 gigabyte di internet da utilizzare in 4 settimane a 2,99 Euro.

Attivabile esclusivamente online, invece, è TIM Special Unilimited Web Edition, che offre chiamate e SMS illimitati verso tutti, 8 gigabyte di internet in 4 gigabyte (incluso in Europa ed USA) a 29 Euro ogni 4 settimane al posto di 40, con l’attivazione gratis.

Le altre promozioni includono la possibilità di acquistare 2 biglietti per il cinema al prezzo di 1, salvo poi utilizzarli entro il 31 Maggio, mentre domani verrà svelata, su questa pagina, una nuova promozione che riguarda la prima ricarica online.

Tutte le promozioni, però, potranno essere attivate entro massimo il 15 Maggio ed alcune di queste saranno una tatantum.