Tinder Online: l'app di dating arriva anche su computer

Chiunque abbia uno smartphone conosce ormai l’app, o perché la utilizza costantemente oppure perché ne ha sentito parlare. Da oggi non sarà più soltanto un’applicazione, al contrario gli sviluppatori hanno annunciato una versione web raggiungibile da qualsiasi browser, chiamata

L’idea è nata per raggiungere un mercato più ampio, non limitato soltanto a chi utilizza lo smartphone, ma soprattutto per chi magari desidera fare una capatina dall’ufficio - dove utilizzare il telefono privato non è possibile. Gli sviluppatori hanno sviluppato la nuova piattaforma, spetta ora a voi capire dove e come vi conviene di più utilizzarla.



Certo al momento la web app vi obbligherà ad entrare con Facebook, una volta entrati però troverete tutto come sull’app, con lo stesso sistema di swipe a destra o a sinistra per selezionare o dimenticare le proposte. Dal web sarà anche più facile chattare con i vostri contatti, grazie alla possibilità di usare la tastiera per scrivere, insomma Tinder Online può diventare davvero una comodità. Al momento il sito è raggiungibile in Argentina, Brasile, Colombia, Indonesia, Messico, Filippine, Svezia e anche Italia, dunque buon divertimento.