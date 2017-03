Tinder: presente una versione segreta per ricchi e VIP?

Secondo quanto riportato da TechCrunch, ci sarebbe una versione segreta di, accessibile solo attraverso inviti e riservato a persone ricche e famose. L’autorevole testata riferisce che la popolare piattaforma di incontri starebbe lavorando su questo servizio parallelo da circa sei mesi, e l’avrebbe battezzato

A quanto pare però non sarebbe un’applicazione separata, ma una sorta di sezione nascosta di Tinder, accessibile e disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti, principalmente persone famose come amministratori delegati e modelle. Secondo quanto emerso, sarebbe stata la stessa applicazione ad aver inviato inviti per Select ad alcuni utenti, ed avrebbe dato ad alcuni di questi la possibilità di inviare altri.

La compagnia, però, interpellata sulla questione, non ha diffuso alcun tipo di commento.