Tiscali: accordo con Kaspersky Lab per offrire maggiore sicurezza ai clienti

: Tiscali propone le pluripremiate soluzioni di sicurezza Kaspersky Lab per proteggere la navigazione su computer, smartphone e tablet. Tiscali inserirà le offerte Kaspersky Lab nel proprio catalogo dei servizi a valore aggiunto per la clientela consumer e business con offerte a partire da 34.99 Euro anno in promozione lancio.

Gli utenti che vogliono provare la sicurezza dei prodotti Internet Security e Total Security, possono attivare attraverso il portale Tiscali un codice di prova gratuita per 30 giorni con un semplice click.

I prodotti Kaspersky Lab vanno così ad aggiungersi al ricco catalogo di servizi innovativi che Tiscali offre ai propri clienti per gestire le proprie attività nel mondo digitale.

Kaspersky Lab offre soluzioni di sicurezza per dispositivi sia fissi che mobile, abbinando una protezione completa a una user experience facile e intuitiva. Oltre alla protezione da virus, spyware e phishing, i prodotti di Kaspersky Lab includono molte altre funzionalità, tra cui il Parental Control, per una navigazione protetta e personalizzata per bambini e adolescenti, la Protezione per il Banking online, la Protezione da truffe online e da furti d’identità, e – solo per i dispositivi mobili – la protezione dei propri dati in caso di furto o smarrimento del device, con la possibilità di localizzare il dispositivo perso o rubato. I sistemi operativi supportati sono ad oggi Android per il mobile e Windows e Mac per il fisso.

Kaspersky Small Office Security è pensato per le aziende con 5-50 postazioni, server e dispositivi mobili. La soluzione è pre-configurata e facile da gestire con una console in cloud. Gli strumenti di protezione non richiedono competenze tecniche e consentono il monitoraggio da qualsiasi dispositivo connesso.

“Siamo soddisfatti di aver scelto le soluzioni di Kaspersky Lab che ci permettono di offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti completa e di qualità eccellente che garantiscono una user experience cross device sia che navighino da PC, MAC, tablet o smartphone”, afferma Massimo Castelli, direttore Marketing di Tiscali. “Il servizio è estremamente facile e intuitivo da utilizzare ed è disponibile con diversi tagli, anche con la monolicenza, proprio per andare incontro a tutte le esigenze”.

“Oggi le persone usano indifferentemente PC e, sempre più spesso, dispositivi mobili per accedere ai vari servizi online” spiega Morten Lehn, General Manager Italy di Kasperky Lab. “I malware, soprattutto quelli che colpiscono i dispositivi mobile, sono in rapidissima crescita ed è quindi fondamentale proteggere tutti i propri device. Kaspersky Lab è impegnata a sviluppare soluzioni di sicurezza sempre più potenti e capaci di proteggere qualsiasi dispositivo, dal PC allo smartphone. Siamo orgogliosi di collaborare con Tiscali, uno dei primi e più importanti operatori telco in Italia.”