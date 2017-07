Titano sarebbe la migliore colonia nel sistema solare per gli esseri umani

Titano, satellite di Saturno nonché uno dei più grandi corpi rocciosi di tutto il sistema solare, avrebbesecondo un recente studio del Planetary Science Institute e del California Institute of Technology.

La conclusione alla quale sono arrivati i ricercatori è basata sull'analisi dei dati di Titano e dei modelli matematici che funzionano sulla terra: Titano potrebbe garantire abbastanza energia per illuminare una colonia grande quanto gli interi USA, includendo opzioni come l'energia nucleare, solare, eolica e idroelettrica.

Secondo gli scienziati, appena sarà possibile disporre della tecnologia che permetta di portare gli umani a grandi distanze senza che vengano investiti dalle intense radiazioni dello spazio, Titano sarebbe la meta migliore in tutto il sistema solare. L'insediamento risiederebbe ad una distanza di 1,3 miliardi di chilometri dalla terra quindi dovrebbe potersi sostenere da solo, ed il satellite di Saturno presenterebbe le risorse necessarie per l'obiettivo. L'insediamento potrebbe essere sfruttato per altre missioni che possano scrutare ancor di più lo spazio sconosciuto.

Recentemente un'altra ricerca ha anche confermato che i laghi di idrocarburi di Titano possono essere sfruttati per un ipotetico atterraggio essendo sostanzialmente poco mossi. Per ora non è chiaro se l'opzione dell'energia nucleare possa essere fattibile o meno, invece la grande quantità di metano liquido è sfruttabile come carburante per i missili o per sistemi di energia idroelettrica. Anche l'energia solare sembrerebbe un'opzione nonostante la lontananza dal sole, mentre i forti venti permetterebbero l'uso di sistemi che sfruttano l'energia eolica.

Dunque tutta la tecnologia presente sulla terra sembrerebbe essere sfruttabile su Titano e quindi da prendere in considerazione per future missioni.