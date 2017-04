Today at Apple porta nuove esperienze in tutti gli Apple Store

ha annunciato oggi piani per lanciare decine di nuove attività educative il prossimo mese in tutti i 495 negozi Apple su argomenti che spaziano dalle foto e video, alla musica, dalla programmazione all' arte e design e altro ancora.

Le attività pratiche, denominate nell'insieme Today at Apple, saranno condotte da membri di team altamente qualificati e, in alcune città, da artisti, fotografi e musicisti di livello mondiale, che insegneranno in sessioni che vanno dai principi base e tutorial ‘Come fare’ a programmi di livello professionale.

"Al centro di ogni Apple Store c'è il desiderio di educare e ispirare le comunità che serviamo", ha dichiarato Angela Ahrendts, senior vice president Retail in Apple. Today at Apple è uno dei modi in cui stiamo sviluppando ulteriormente l'esperienza che già offriamo con l’obiettivo di servire meglio i clienti e gli imprenditori a livello locale. Stiamo creando una piazza della città moderna, dove tutti sono benvenuti in uno spazio in cui si raccoglie il meglio di Apple per connettere, scoprire una nuova passione o far evolvere ad un livello superiore le proprie competenze. Pensiamo che sarà un'esperienza divertente e illuminante per tutti coloro che si uniscono.

I programmi gratuiti si concentrano sulle caratteristiche dei prodotti Apple che i clienti amano maggiormente, pensati per tutti i livelli di competenza e età. Ad esempio, un utente iPhone interessato alla fotografia può iniziare con sei sessioni ‘Come fare' che coprono le fasi di ripresa, organizzazione, editing e altro ancora. I fotografi di livello più avanzato possono partecipare a 'Tour Fotografici’ esperienziali che lasciano il negozio per immergersi in tecniche come luce e ombra, ritratti e storytelling. Procedendo per livelli di competenza, il ‘Laboratorio fotografico’ ospita di fotografi già competenti su argomenti quali lo scatto spontaneo, la creazione di un brand sui social media o semplicemente la condivisione della loro prospettiva. Apple offrirà anche programmi speciali per famiglie e insegnanti. Gli insegnanti possono venire insieme per 'il martedì degli insegnanti' per imparare nuovi modi per integrare la tecnologia nelle proprie classi, mentre aspiranti programmatori di tutte le età possono imparare a scrivere righe di codice in Swift, il linguaggio di programmazione di Apple per app iOS e Mac. Le famiglie possono partecipare a sessioni 'L’ora dei ragazzi' durante il fine settimana, che spazieranno dalla creazione di musica alla scrittura di codice con robot. I piccoli imprenditori possono confrontarsi con grandi imprenditori o imprenditori locali nel nuovo programma 'Business Circuits'.

Molte sessioni saranno insegnate da nuovi Creative Pro, l’equivalente per le arti creative dei Genius, le figure tecniche di Apple. Ogni Creative Pro è un esperto in una o più aree artistiche e preparato in modo specifico a trasferire le proprie competenze agli utenti Apple di tutti i livelli.

La programmazione di Today at Apple

Today at Apple offre programmi con oltre 60 sessioni diverse in competenze creative, fra cui:

Gli ‘Atelier' sono la versione Apple delle ore di ricevimento di un professore. I Creative Pro ospitano sessioni di 90 minuti su argomenti che vanno da arte e design, a documenti e presentazioni. Chiunque puo’ portare un progetto personale per ricevere consigli da esperti, o usare lo spazio per lavorare insieme ad altri.

I 'Tour fotografici' o 'Tour artistici' aiutano i partecipanti ad andare oltre la ripresa di momenti, sperimentando in prima persona nuove tecniche mentre lavorano nella loro comunità. I 'Tour fotografici' includono sessioni come la composizione dell’inquadratura o la cattura di un’azione in video, mentre i 'Tour artistici' esplorano i disegni basati sull’osservazione, tecniche di acquerello e pennello e altro ancora.

L’ora dei ragazzi è pensato per stimolare l'immaginazione e la creatività attraverso progetti divertenti e pratici. Le sessioni includono il coding con i robot Sphero, Creare Musica con GarageBand e Fare Film Insieme con iMovie.

Le sessioni di coding hanno lo scopo di avvicinare chiunque lo desideri alla programmazione tramite Swift Playgrounds, un'app iPad progettata per rendere la programmazione interattiva e divertente per i principianti. Queste sessioni esploreranno i concetti di programmazione con lo stesso codice che gli sviluppatori professionisti utilizzano ogni giorno.

I Laboratori fotografici ospitano fotografi di talento per sperimentare nuove tecniche e stili o scoprire un nuovo punto di vista nelle sessioni pratiche. Allo stesso modo, i ‘Laboratori musicali' esplorano diversi generi e beat per presentare nuovi strumenti a musicisti di tutti i livelli.

Serie Pro guida gli utenti avanzati in un approfondimento di Final Cut Pro X e Logic Pro X con sessioni su correzione e gradazione colore fino alla post-produzione, o il mixaggio audio, l'editing e altro ancora.

Prospettive e Performances, offerti in un numero selezionato di store, ospitano artisti e musicisti famosi che parlano del proprio processo creativo o condividono dal vivo il proprio talento.

Per poter offrire i nuovi programmi, ogni negozio riceverà nuovi Forum Display, schermi mobili creati dal team di design di Apple specificamente per le sessioni Today at Apple, nuove sedute e impianti audio. Today at Apple verrà lanciato a livello mondiale a Maggio, con sessioni in tutti gli store.