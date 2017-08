Torino: al via la sperimentazione di MaaS, la nuova app unica per i trasporti

al pari di. Il sindaco,, attraverso il blog ufficiale di Beppe Grillo ha annunciato che il capoluogo piemontese inizierà la sperimentazione del, ovvero un’applicazione unica che consente di acquistare un titolo unico per muoversi in città.

Sarà quindi possibile partire in bici, prendere un autobus, arrivare al treno e prendere un taxi senza doversi organizzare i cambi o fare biglietti di viaggio diversi. L’applicazione, è stata stata sviluppata da una startup proprietaria di Telepass, Urbi e 5T, appunto una società partecipata del comune di Torino.

La Appendino scrive che grazie a questa novità “la mobilità cambierà per sempre, con benefici per tutti. I nuovi sistemi saranno più efficaci ed economici, con benefici sia sull’ambiente che la qualità dell’aria, oltre che di comodità”. L’applicazione supporta tutti i trasporti, dai taxi, alle macchine, passando per biciclette, scooter, NCC o trasporti pubblici.