Tornano i Google Glass, ma in versione Enterprise per le aziende

ha ritirato i Google Glass dal mercato qualche tempo fa, per mancanza di praticità lamentata da parte degli utenti e, soprattutto, per i costi eccessivi. Il progetto è stato infatti inviato ai laboratoriper essere ripensato, ma nella giornata di ieri è stata ufficializzata l’Enterprise Edition degli occhiali.

Come suggerisce il nome, non si tratta di una versione indirizzata a tutti, ma alle aziende. Nonostante le molte critiche ricevute, infatti, i Google Glass si sono rivelati essere particolarmente utili in alcuni settori, come quello della medicina ed appunto per alcune imprese. Basti pensare che AGCO è riuscita a ridurre i tempi di produzione del 25% grazie ai Google Glass, mentre il corriere DHL ha registrato un’efficienza maggiore del 15% rispetto al passato.

La nuova versione dei Google Glass è rivolta proprio a questo settore, ed il gigante dei motori di ricerca ha affermato che “abbiamo apportato dei miglioramenti al design ed hardware in modo che gli occhiali siano più leggeri e confortevoli, oltre che resistenti all’usura a lungo termine. Abbiamo anche aumentato la durata della batteria e migliorato in generale l’alimentazione”.