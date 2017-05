Questro spray trasforma in un touchpad qualsiasi superficie

Alcuni ricercatori dellahanno creato un nuovo modo per trasformare praticamente qualsiasi superficie in un. Il tutto grazie ad un comodo, non male no?

Il sistema si chiama Electrick e usa una tecnologia chiamata electric field tomography (tomografia elettrica).

La tecnologia è stata inventata dal dottorando Yang Zhang, Electrick usa piccoli elettrodi attaccati ai bordi della superficie a cui sia stato applicato lo spray e può trasformare legno, plastica e perfino il pongo in una superficie touch. La sensibilità touch è stata introdotta con successo su giocattoli, chitarre e pareti.

"Per la prima volta siamo riusciti a rendere touch qualsiasi superficie con uno spray di vernice", ha dichiarato Chris Harrison, professore assistente del Human-Computer Interaction Institute, Chris Harrison.

Eltrick potrà essere usato per aggiungere sensibilità touch al retro di un case per interagire con le app, o creare vere e proprie pareti interattive. Gli usi sono potenzialmente infiniti.

In video potete vedere il funzionamento di questa interessante invenzione.